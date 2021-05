"Yo me fui al baño y mi esposo andaba matando unas zompopas en eso, ella vino y me pidió una plata para ir a la pulpería, quería ir por una pastilla porque le dolía el estómago, pero empezó a pasar el tiempo y nada que regresaba por lo que me fui a buscarla y me dijo la señora de la pulpería que nunca llegó", relató Hernández.