Misterio rodea la muerte de mecánico que fue asesinado dentro del carro de su novia

Erick Valdelomar, joven asesinado en Venecia de San Carlos. Foto Facebook.

El misterio rodea el atroz homicidio del mecánico Erick Valdelomar Mejías, quien la noche de este miércoles 10 de abril, fue asesinado a balazos mientras estaba en el carro de su novia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el crimen ocurrió a eso de las 10:30 p.m., en Venecia de San Carlos, específicamente en la entrada a la localidad de Marsella, donde Erick vivía.

“Aparentemente, el ahora fallecido se encontraba dentro de un vehículo estacionado, cuando, en determinado momento, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

Álvaro Valdelomar Mejías, primo hermano de Erick, contó a La Teja que el ahora fallecido se encontraba estacionado en ese lugar, debido a que estaba esperando a una persona a la que le iba a vender su vehículo.

“Lo vi ayer, minutos antes de que todo eso pasara, porque estaba a pocos minutos de mi casa, entonces yo pasé por ahí y él estaba esperando al comprador de un carro que tenía.

Valdelomar murió dentro del carro de su novia, según contó su primo hermano. Foto RCP Noticias.

“El carro que estaba vendiendo lo tenía en su casa, por eso vino por el carro de la novia para esperar al comprador y que de ahí se fueran donde el abogado”, contó Valdelomar.

“Era una persona muy alegre, le encantaba andar en todo lo que estuviera relacionado a los carros y las motos, era muy querido en la comunidad”. — Álvaro Valdelomar, primo hermano de Erick.

Tras la muerte de Erick circuló una versión que señalaba que, al parecer, los atacantes pretendían robarle el carro, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

“Muchos dicen que era porque le iban a robar el carro, pero en ese momento él no tenía dinero ahí y, además, él estaba dentro del carro, no me pareció que lo quisieran asaltar, simplemente le dispararon”, dijo el primo de Valdelomar.

La familia de Erick necesita ayuda para enfrentar los gastos que conlleva su funeral, por lo que si usted desea colaborar puede hacerlo por Sinpe Móvil al número 6294 8844 a nombre Álvaro Valdelomar Mejías.