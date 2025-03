Misterio rodea muerte de muchacho que estaba ilusionado por realizar una entrevista de trabajo

David Mena Jiménez, de 25 años, estaba ilusionado por una entrevista que le harían para un posible trabajo en Pérez Zeledón, de donde era vecino.

El muchacho no llegó a tener la oportunidad laboral, pues falleció cuando iba camino a su casa. Él manejaba una motocicleta y cuando pasaba por una zona conocida como Casa Mata, en el Cerro de la Muerte, sobre la carretera Interamericana Sur, sufrió un accidente que le costó la vida.

Las causas que provocaron esta fatalidad son un misterio para la familia, quienes en medio del dolor, solo esperan los resultados de la autopsia para esclarecer qué pudo haberle sucedido.

David Mena Jiménez, de 25 años, murió cuando manejaba una moto por Casa Mata en el Cerro de la Muerte, el lunes 3 de marzo del 2025. Foto: Tomada de El Guarco Informa (Tomada de El Guarco Informa/Tomada de El Guarco Informa)

Doña Maritza Jiménez, mamá del muchacho, afirmó que su hijo había salido de Pérez Zeledón y viajó hacia San José; sin embargo, luego se devolvió porque le habrían dicho que la entrevista se la realizarían de forma virtual.

La familia se enteró de la fatalidad por medio de las redes sociales, cuando reconocieron la moto.

“No sabemos cómo fue el accidente, mi otro hijo vio en Facebook las noticias y me llamó, él me preguntó si había hablado con David y le dije que sí, que había sido como a las 9:30 de la mañana, por lo que mi hijo me dijo que lo volviera a llamar... en eso mi hija abrió el Facebook y se puso como loca, vi la moto y la reconocí por una capa que siempre la amarraba con una linga y por un número que tenía la moto”, dijo la mamá.

Este accidente ocurrió el pasado lunes 3 de marzo. A él lo despidieron el jueves 6 de marzo, en Pérez Zeledón.

“Él era muy alegre, tenía licencia de moto y carro, pero quería una licencia para manejar camión”, dijo la mamá.

David tenía moto desde hace tres años y a sus allegados les extraña las circunstancias en las que ocurrió la fatalidad, pues era un muchacho sano y siempre trataba de cumplir con las reglas de tránsito.

David era el mayor de cuatro hermanos, tenía novia y soñaba con seguir construyéndose un mejor futuro.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la muerte del muchacho.