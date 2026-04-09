Misteriosa desaparición de estudiante de 15 años preocupa a su familia

La familia de Shaina Valeria Solís Arce, una colegiala de 15 años, vive momentos de angustia tras su desaparición, por lo que solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero lo antes posible.

La adolescente cursa el noveno año en el Instituto de Alajuela y fue vista por última vez este martes durante las clases de la mañana. Sin embargo, no se presentó a las lecciones de la tarde, lo que encendió las alertas entre sus familiares.

Así lo confirmó Charlot Solís, hermana de la menor, quien explicó a La Teja que la situación es completamente inusual.

“Nos dijeron que ella se escapó de las clases de la tarde; para nosotros es muy extraño porque nunca lo había hecho. Ella es una chica muy tranquila y bastante casera, no esperábamos menos de ella; cuando la fuimos a recoger, ella no estaba”, expresó.

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Shaina Valeria Solís Arce, colegiala desaparecida en Alajuela. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La familia, vecina de Desamparados de Alajuela, también indicó que el celular de la joven se encuentra apagado, lo que ha impedido cualquier tipo de contacto y aumenta la preocupación por su seguridad.

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Ante esta situación, el OIJ mantiene activa la búsqueda y hace un llamado urgente a la población para que brinde cualquier información que permita ubicarla.

Si usted ha visto a Shaina Valeria Solís Arce o conoce algún dato sobre su paradero, puede comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial del OIJ.