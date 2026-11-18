Una modelo y administradora de empresas de 23 años, denunció a su exnovio de abuso sexual y agresión física.

La supuesta agresión ocurrió este viernes 5 de febrero en horas de la noche, por lo que ella decidió actuar legalmente y puso una denuncia al día siguiente.

La joven nos contó este domingo que durante la mañana se presentó a Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores donde le tomaron fotos a las lesiones. Ella asegura que lo único que quiere es levantar su voz y hacerse escuchar en representación de aquellas mujeres como Allison Bonilla y Karolay Serrano que no tuvieron esa oportunidad.

“Hoy me dijeron en Medicatura Forense que estuve a muy poco de morir asfixiada”, dijo la mujer.

La joven contó en Facebook sobre la pesadilla que vivió.

La denunciante se encontraba en Vistas del Cariari, en San Antonio de Belén, ya que ella vivió en ese lugar y sus exvecinos la invitaron para que llegara a compartir un ratito con ellos.

“A las diez de la noche él (exnovio) me llamó a mi celular para decirme que me quería ver. Le dije que no podía porque a las once de la noche llegaba un taxi a recogerme, pero él insistió y llegó al condominio en su carro”, narró la joven en la denuncia.

El hombre, de apellido Soto, le insistió para ir a dejarla a su casa en San Antonio de Belén, sin embargo, se la llevó para una calle en La Rivera de Belén.

“Ahí detuvo el carro y me jaló el vestido para quitármelo. Yo le dije que me iba a bajar del carro, pero él insistía y me metía la mano en el vestido y me tocaba los senos. Como yo no me dejaba y le quitaba las manos trabó la puerta y me dijo: ‘bueno, vamos para otro lado’”, dijo.

Soto llevó a la modelo cerca de la empresa Intel, donde se parqueó para orinar, después se fue al lado del acompañante y aparentemente la atacó.

“Él se puso frente a mí, se sacó el miembro y se masturbó frente a mí. Se me tiró encima y yo lo esquivé, interpuse mis manos y pies para apartarlo, pero él logró subirse al carro otra vez”, la joven no logró escapar.

Luego Soto se la llevó a Alajuela, frente a la empresa Matadero Del Valle, donde se estacionó y la agarró del cuello para intentar asfixiarla, pero ella forcejeó con él y empezó a gritar.

Un señor apareció de pronto y empezó a alumbrar con un foco por lo que el sospechoso se bajó del carro momento en el que la joven aprovechó para cerrar las puertas del carro y llamar al 911.

Este es el carro donde aparentemente ocurrió la agresión. Foto cortesía

La mujer también llamó a un amigo taxista para pedirle que llegara por ella.

“El sábado él (Soto) llegó a mi casa y mi mamá y mi padrastro le pidieron que se fuera. Él les dijo que yo era la que estaba manejando el carro, pero yo no sé manejar, no tengo licencia. También dijo que lo había agredido, y mi mamá le insistió que se fuera de inmediato”, dijo la joven.

La muchacha no solo acudió a la Fiscalía, sino que también visitó a un sicólogo para que la ayudara.

“Yo jamás imagine que algo así ocurriera, pero tuve que tener más malicia y me tocó aprenderlo por medio de este dolor que estoy sufriendo”, dijo la joven quien aseguró que la relación con Soto duró menos de tres meses.

En las redes sociales, ella asegura que ha recibido apoyo, pero también muchas críticas. Sin embargo, ella quiere prevenir a otras mujeres.

“Yo no quise volver con él y me dijo que si no era de él, no era de nadie”, posteó en su Facebook.

La joven asegura sentirse asustada, desorientada y con dolor en algunas partes de su cara. También confía que las autoridades le hagan justicia.

“Muchos hombres se sienten amparados de que con una denuncia no pasa nada, pero esto se tiene que acabar ya”, dijo la modelo.