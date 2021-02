“Ahí detuvo el carro y me jaló el vestido para quitármelo. Yo le dije que me iba a bajar del carro, pero él insistía y me metía la mano en el vestido y me tocaba los senos. Como yo no me dejaba y le quitaba las manos trabó la puerta y me dijo: ‘bueno, vamos para otro lado’”, dijo.