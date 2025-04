Modelo desaparecida: OIJ confirma aterrador hallazgo en casa de Rashab García

Rashab García Valverde está desaparecida desde el pasado viernes. (cortesía/cortesia)

El caso por la extraña desaparición de la modelo Rashab García, de 32 años, tuvo un importante avance, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que dentro de la casa de la joven dieron con un hallazgo que enciende todas las alarmas.

La información fue dada a conocer por Michael Soto, subdirector del OIJ, quien explicó que esta situación se dio como resultado tras una revisión de la casa en la que García vivía con su pareja, labor que finalizó hace pocas horas este martes.

“Hace pocas horas se terminó la inspección ocular de la casa de habitación donde vivía esta joven con su pareja y se localizaron algunos rastros de sangre que se están procesando para lo correspondiente”, detalló Soto.

Esta es la casa que desde el lunes el OIJ ha tenido en custodia.

En cuanto a la pareja de la modelo, Soto dijo que este sujeto, cuya identidad no ha sido dada a conocer, aún no ha sido ubicado, por lo que no han podido entrevistarlo para conocer su versión de lo sucedido.

Soto también confirmó que junto a García también se encuentra desaparecido un amigo suyo, de nacionalidad colombiana, quien fue visto con ella por última vez en Orotina,

“Este marte se va a trabajar en diferentes puntos cercanos a la zona, con equipo de rastreo, siempre con la esperanza de que las dos personas aparezcan vivas, pero no podemos descartar ninguna posibilidad”, dijo Soto.

La tarde de este lunes las autoridades detuvieron en Guápiles a un hombre apellidado Brenes, de 36 años, quien será investigado por la desaparición de Rashab. El sujeto dejó un carro botado e intentó huir al ver el retén que realizaba a Fuerza Pública.