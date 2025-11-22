Momento de pánico: auto se incendia en instalaciones de Dekra en Alajuelita

Un carro quedó en pérdida total al ser consumido por las llamas dentro de las instalaciones de Dekra en San Felipe, Alajuelita.
Los bomberos atendieron la situación a las 9:42 a. m., de este sábado 22 de noviembre, justamente en el parqueo de Dekra. Pese a la emergencia, no hubo personas heridas.
LEA MÁS: Hombre sufre terribles quemaduras al incendiarse su carro
Se desconoce si el carro pasó la revisión minutos antes o las razones por las cuales se mantenía en el parqueo.
Bomberos contabilizaba 360 incendios en vehículos hasta junio del 2025.
LEA MÁS: Carro quemado que apareció en Puntarenas sería de hombre desaparecido hace 20 días
LEA MÁS: Dos personas mueren dentro de carro que se incendió tras triple colisión