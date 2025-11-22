Sucesos

Momento de pánico: auto se incendia en instalaciones de Dekra en Alajuelita

Carro se incendia en parqueo de Dekra

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un carro quedó en pérdida total al ser consumido por las llamas dentro de las instalaciones de Dekra en San Felipe, Alajuelita.

Los bomberos atendieron la situación a las 9:42 a. m., de este sábado 22 de noviembre, justamente en el parqueo de Dekra. Pese a la emergencia, no hubo personas heridas.

LEA MÁS: Hombre sufre terribles quemaduras al incendiarse su carro

Un carro quedó en pérdida total al ser consumido por las llamas en las instalaciones de Dekra en San Felipe, Alajuelita. Foto: ANI
Un carro quedó en pérdida total al ser consumido por las llamas en las instalaciones de Dekra en San Felipe, Alajuelita. Foto: ANI (ANI/ANI)
Carro se quema en Dekra

Se desconoce si el carro pasó la revisión minutos antes o las razones por las cuales se mantenía en el parqueo.

Bomberos contabilizaba 360 incendios en vehículos hasta junio del 2025.

LEA MÁS: Carro quemado que apareció en Puntarenas sería de hombre desaparecido hace 20 días

LEA MÁS: Dos personas mueren dentro de carro que se incendió tras triple colisión

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
carro se incendia en DekraDekra Alajuelitaincendioincendio en vehículo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.