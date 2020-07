– Fue una experiencia única, como de película, el lugar es demasiado bonito, pero claro, a uno no le deja de preocupar todo lo que puede ocurrir, yo caminé hacia el este y al norte, por dicha yo andaba la tienda de acampar de un amigo, entonces me salvé porque pude armarla y descansar, todos los días caminaba montones de horas, no me he podido sentar a calcular cuántos kilómetros fueron.