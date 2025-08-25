MOPT da la noticia que muchos estaban esperado sobre la ruta 32

Un derrumbe en el kilómetro ruta 32. Foto: MOPT (MOPT/MOPT)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finalmente dio la noticia que muchísimos conductores estuvieron esperando durante este fin de semana.

Hace pocos minutos, por medio de su página de Facebook, el MOPT informó que ya se reabrió el paso por a carretera que comunica San José con Limón (ruta 32), la cual estuvo cerrada durante todo el fin de semana.

Esta transitada carretera prácticamente pasó cerrada desde el pasado viernes, esto debido a diversas situaciones generadas por las fuertes lluvias en esa zona.

Uno de los impedimentos más grandes para habilitar el paso por la ruta 32 fue un enorme derrumbe ocurrido en el kilómetro 32, esto sumado a las constantes lluvias quye afectaron las labores de limpieza.