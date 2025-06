Moto estuvo acechando residencial donde vivía Roberto Samcam

Roberto Samcam fue asesinado en su apartamento. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Una motocicleta estuvo acechando el residencial de Roberto Samcam el exmilitar nicaragüense que fue asesinado este jueves en su apartamento en Moravia.

Una de las vecinas aseguró que se sienten consternados por lo ocurrido, pues la comunidad es muy tranquila y la familia de don Roberto estimada.

Los vecinos observaron una moto (Jose Cordero/José Cordero)

“La moto en que venía el asesino es la misma que se escucha desde hace tres días rondando por aquí, lo estuvieron vigilando quién se iba a imaginar. Varios vecinos han comentado lo mismo, yo le había dicho al guarda que cuidado con esa moto, ha pasado varias veces en estos días y me dijo que como era por fuera del residencial, él no podía hacer nada”, dijo la vecina quien no se identificó.

LEA MÁS: Roberto Samcam, exmilitar y opositor de Daniel Ortega, fue brutalmente asesinado en condominio en Moravia

El exmilitar Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica (José Cordero/Cortesía)

Sobre don Roberto aseguró que sabía que vivía en el residencial.

“Él era una persona muy amable, sus familiares también, no se metían con nadie ni nadie con ellos, sabía yo que él vivía aquí en Costa Rica por lo que pasó en su país, un señor muy culto, y que no tenía miedo de decir lo que pasaba y sufría su país, una verdadera desgracia para su esposa y sus hijos y nosotros muy consternados del país en que vivimos porque ya esta violencia no se puede permitir más”, dijo la señora.

LEA MÁS: Indignación por lo que ocurrió con dueños de la discoteca Jet Set, donde murieron 235 personas

Añadió:“Es increíble que ese señor dejó su país para estar protegido y vea lo asesinan aquí, por la razón que sea este país está envuelto en un baño de sangre, que alguien le cuente al Presidente”.

Durante toda la mañana de este jueves, las autoridades judiciales han trabajado en recolectar evidencias en el apartamento de don Roberto, además, al parecer, habría varias cámaras de seguridad.

Un falso repartidor sería el sospechoso del crimen.