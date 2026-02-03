Motociclista de 24 años fallece tras choque en Pital de San Carlos

Un joven de 24 años, quien regresaba a su casa en una motocicleta luego de salir de su trabajo, falleció la tarde de este lunes tras verse involucrado en una colisión con un vehículo liviano en Pital de San Carlos.

Un joven falleció en la clínica de Pital donde ingresó luego de sufrir un accidente.

El accidente ocurrió en las cercanías del hogar de ancianos de Pital, donde equipos de emergencia atendieron la escena.

En un primer momento, la víctima fue trasladada en condición grave a la clínica de Pital.

Minutos después, las autoridades confirmaron que el joven falleció en el centro médico producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias exactas del suceso se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.