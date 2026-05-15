Motociclista está grave luego de chocar con una vaca en carretera

Un motociclista se encuentra en condición crítica luego de sufrir un violento accidente al chocar contra una vaca la noche de este jueves 14 de mayo.
La emergencia fue reportada a las 10:11 p. m., lo que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el sitio del incidente.
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En la central de la Cruz Roja confirmaron que atendieron a un hombre adulto con heridas de gravedad.
“Se reporta colisión de moto contra una vaca, se aborda a un hombre adulto, se le traslada crítico a la clínica de Santa Cruz”, detallaron en la benemérita.
De momento no ha trascendido la identidad del paciente ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.