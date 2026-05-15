Sucesos

Motociclista está grave luego de chocar con una vaca en carretera

La emergencia ocurrió la noche de este jueves y fue atendida por la Cruz Roja

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Por Alejandra Morales

Un motociclista se encuentra en condición crítica luego de sufrir un violento accidente al chocar contra una vaca la noche de este jueves 14 de mayo.

La emergencia fue reportada a las 10:11 p. m., lo que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el sitio del incidente.

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La emergencia ocurrió la noche de este jueves y fue atendida por la Cruz Roja Costarricense. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero)

En la central de la Cruz Roja confirmaron que atendieron a un hombre adulto con heridas de gravedad.

“Se reporta colisión de moto contra una vaca, se aborda a un hombre adulto, se le traslada crítico a la clínica de Santa Cruz”, detallaron en la benemérita.

De momento no ha trascendido la identidad del paciente ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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