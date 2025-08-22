Motociclista fue asesinado a sangre fría y quedó grabado, se busca a los responsables

Un hombre de apellido Astúa, de 35 años, fue asesinado a sangre fría cuando manejaba una moto por Calle Blancos, en Goicoechea, San José.

El vil ataque quedó grabado y el OIJ pide ayuda para dar con los responsables, quienes también viajaban en moto y habrían huido hacia Tibás.

El violento homicidio de un hombre de apellido Astúa, de 35 años quedó grabado en Calle Blancos, Goicoechea, OIJ pide ayuda para dar con los sospechosos que quedaron grabados. Foto: Captura de video OIJ (Captura de video OIJ/Captura de video OIJ)

Este hecho lo investigan los agentes de Homicidios del OIJ, desde hace un año, pero hasta ahora difundieron las imágenes.

En estas se ve cuando la víctima cae al suelo y el pistolero se baja de la moto para asegurarse que la víctima esté muerta; estos violentos hechos ocurrieron el miércoles 21 de agosto del 2024 a las 5:10 p. m.

“Uno de ellos le disparó y al caer Astúa, le siguió disparando en varias ocasiones”, señalaron en el OIJ.

El primer sospechoso es el supuesto gatillero, se trata de un hombre de contextura delgada, tez trigueña, vestía suéter blanco con negro, camiseta roja con logo en parte frontal, pantalón negro tipo jogger y tenis blancas, utilizaba casco negro.

El segundo sospechoso se trata del conductor de la moto, es de contextura gruesa, tez trigueña, vestía camiseta blanca con gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negras con blanco, utilizaba casco negro.

Por respeto a la familia no publicamos el video, pero sí las fotos de los sospechosos.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.