Accidente llena de tristeza a familia de motociclista que intentaba cruzar un puente

Un motociclista de aproximadamente 34 años, falleció cuando transitaba por Veracruz de Pital de San Carlos, zona norte de Costa Rica.

Por razones que no están claras, perdió el control y chocó contra una señal de tránsito que estaba a un lado del puente, esta situación lo desestabilizó y él salió expulsado.

La tragedia ocurrió en una zona sin iluminación en Veracruz de Pital de San Carlos, zona norte. Foto: Ilustrativa (Suministrada/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

La Cruz Roja recibió la alerta a las 9:56 p. m. de este martes, cuando llegaron, declararon a la víctima fallecida.

El sitio en donde ocurrió la tragedia no cuenta con iluminación en la calle.

Trascendió que se trataría de un joven de 34 años aproximadamente; al parecer, regresaba a su casa cuando sucedió la desgracia.

Los rescatistas también atendieron otra emergencia en Pavón de El Amparo de Los Chiles, en la zona norte, donde una motociclista chocó contra una alcantarilla, la joven de 23 años fue llevada en condición crítica al hospital de Los Chiles.

Hasta este lunes 25 de agosto, contabilizaban 380 personas fallecidas en accidentes en carretera.

