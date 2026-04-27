Sucesos

Motociclista muere en choque con camión en Alajuela y el accidente provoca fuertes presas

Accidente genera fuertes presas en la zona; víctima fue declarada sin vida en el lugar

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Por Silvia Coto

Un hombre murió la tarde de este lunes tras una colisión entre un camión y una motocicleta en Alajuela.

El accidente ocurrió en la radial en sentido a San José.

Según el reporte de la Cruz Roja, al sitio se desplazaron dos ambulancias. A su llegada, los socorristas valoraron a un hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Un hombre falleció en un accidente en Alajuela. (Melissa Fernandez Silva)

El accidente ha provocado presas en la zona, por lo que las autoridades hacen un llamado a los conductores a tener paciencia y buscar rutas alternas.

De momento no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el choque.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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