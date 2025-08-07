Motociclista muere en choque contra bus en el centro de San José

Un choque entre un bus y una moto dejó un fallecido la tarde de este jueves en el centro de San José.

El motociclista falleció en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

El accidente ocurrió 100 metros al oeste del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Las razones por las que se dio el choque entre ambos vehículos están en investigación. La moto quedó incrustada en el frente del bus.

Carlos Herrera, de la Cruz Roja, confirmó que cuando los rescatistas llegaron, ya no había nada qué hacer por el motociclista.

El paso por ese sector se encuentra cerrado, mientras que la policía está a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realicen el levantamiento del cuerpo.