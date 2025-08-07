Sucesos

Motociclista muere en choque contra bus en el centro de San José

Mortal accidente ocurrió la tarde de este jueves y el paso por el lugar está cerrado

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un choque entre un bus y una moto dejó un fallecido la tarde de este jueves en el centro de San José.

El motociclista falleció en el sitio del accidente. (Silvia Coto)

El accidente ocurrió 100 metros al oeste del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Las razones por las que se dio el choque entre ambos vehículos están en investigación. La moto quedó incrustada en el frente del bus.

Carlos Herrera, de la Cruz Roja, confirmó que cuando los rescatistas llegaron, ya no había nada qué hacer por el motociclista.

El paso por ese sector se encuentra cerrado, mientras que la policía está a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realicen el levantamiento del cuerpo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choquemotosan joséfallecido san josémorazánaccidente morazánaccidente inscruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.