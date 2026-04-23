Sucesos

Motociclista muere prensado debajo de camión tras violento choque en ruta 27

El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú

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Por Adrián Galeano Calvo

La carretera que comunica a San José con Caldera (ruta 27), una vez más se convirtió en escenario de una tragedia, pues la tarde de este jueves un motociclista perdió la vida en un horrible accidente de tránsito.

Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos, el cual informó que el motorizado falleció en un choque contra un camión, el cual ocurrió sobre la mencionada carretera, específicamente 300 metros antes del peaje de Escazú.

El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú.
El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú. (Cruz Roja/El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú.)

“Respondemos a una colisión de tráiler contra motocicleta, con paciente prensado debajo del camión. A esta hora, el conductor de la motocicleta se declara fallecido”, informó Bomberos.

En imágenes que circulan en redes, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos del motociclista, se observa que la motocicleta quedó tirada a pocos metros del camión, mientras que el cuerpo del ahora fallecido quedó debajo del camión.

De momento, las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del motociclista fallecido.

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Motociclista fallecido ruta 27
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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