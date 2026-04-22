Sucesos

Motociclista muere prensado por tráiler en entrada a APM Terminals en Limón

Accidente se dio la tarde de este miércoles en APM Terminals

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Por Silvia Coto

Un trágico accidente de tránsito se registró este miércoles en la tarde en la entrada de APM Terminals, en Limón, donde un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler.

Según información preliminar, el impacto fue de tal magnitud que la víctima quedó prensada entre las llantas del cabezal. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo de inmediato, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Bomberos atendió el accidente y declaró fallecido al motociclista. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

El accidente fue atendido por Bomberos y Cruz Roja.

Las autoridades se encuentran en el sitio realizando las diligencias correspondientes y coordinando el levantamiento del cuerpo, así como la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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