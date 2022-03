Motociclista muere tras ser atacado por abejas en Santa Cruz

Hombre muere en Santa Cruz luego de ser picado por abejas. Foto Guana Noticias. Esta es la moto en la que viajaba el ahora fallecido. Foto Guana Noticias.

Luis Antonio Solís Corrales, de 30 años, murió luego de ser picado por abejas cuando viajaba en su motocicleta.

El hecho ocurrió a las 8 a. m. de este jueves 3 de marzo en Portegolpe de Santa Cruz, en Guanacaste.

Según la oficina de prensa del OIJ, luego de ser atacado por las abejas, Solís le pidió ayuda a un grupo de trabajadores de una empresa de cable que realizaba labores de mantenimiento frente a una casa.

“Los trabajadores de inmediato dieron aviso a la Cruz Roja, pero cuando los paramédicos llegaron al sitio ya no había nada qué hacer por el hombre y fue declarado fallecido”, detalló la Policía Judicial.

Esa versión también fue confirmada por Esther Salgado, vecina de esa comunidad santacruceña, quien dio declaraciones al medio regional Noticias 36 de Guanacaste.

“El muchacho del cable me llamó todo nervioso y me dijo que de repente paró el muchacho (Solís), se bajó de la moto y se sentó en el carro de ellos, les dijo que lo habían picado unas abejas y que se sentía muy mal y que no podía respirar.

“Tenemos entendido que él venía manejando su moto y que en el trayecto lo picaron las abejas”, contó Salgado.

Al parecer, Solís se ganaba la vida como polaco y, aparentemente, se dirigía hacia esa comunidad para realizar unos cobros.