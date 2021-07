De acuerdo con la información que manejan las autoridades, el accidente sucedió cuando González, en apariencia, iba para su casa y se topó a un niño en bicicleta en la calle. Al parecer, el menor no llevaba luces y versiones no oficiales señalan que iba haciendo piruetas, entonces el joven maniobró para no golpearlo, pero en ese momento perdió el control de la moto.