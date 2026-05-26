Motociclista murió tras choque contra carro en La Florida de Tibás

Un motociclista falleció la noche de este lunes en un violento accidente de tránsito ocurrido en Tibás.

Un hombre falleció en un choque en Tibás. Foto: Waze Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

Los hechos ocurrieron frente a Auto Norte, en La Florida.

Según información preliminar, el accidente pasó cuando una motocicleta que viajaba en sentido de Moravia hacia Tibás a alta velocidad fue impactada por un vehículo que, aparentemente, realizó un giro hacia la izquierda.

Tras el fuerte choque, el motociclista salió expulsado y cayó sobre otra motocicleta que pasaba por el sitio en ese momento.

Un testigo aseguró que únicamente observó cuando el carro realizó el viraje y golpeó violentamente a la moto.

La emergencia movilizó a cuerpos de socorro y autoridades de tránsito; sin embargo, el conductor de la moto fue declarado fallecido en el lugar.

Debido al accidente, la vía permanece cerrada. Se está a la espera de que las autoridades realicen el levantamiento del cuerpo.

Noticia en desarrollo