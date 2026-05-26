Sucesos

Motociclista murió tras choque contra carro en La Florida de Tibás

Según un testigo, el carro realizó un viraje hacia la izquierda y golpeó a la motocicleta, cuyo conductor falleció en el sitio

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Por Silvia Coto

Un motociclista falleció la noche de este lunes en un violento accidente de tránsito ocurrido en Tibás.

Un hombre falleció en un choque en Tibás
Un hombre falleció en un choque en Tibás. Foto: Waze Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

Los hechos ocurrieron frente a Auto Norte, en La Florida.

Según información preliminar, el accidente pasó cuando una motocicleta que viajaba en sentido de Moravia hacia Tibás a alta velocidad fue impactada por un vehículo que, aparentemente, realizó un giro hacia la izquierda.

Tras el fuerte choque, el motociclista salió expulsado y cayó sobre otra motocicleta que pasaba por el sitio en ese momento.

Un testigo aseguró que únicamente observó cuando el carro realizó el viraje y golpeó violentamente a la moto.

La emergencia movilizó a cuerpos de socorro y autoridades de tránsito; sin embargo, el conductor de la moto fue declarado fallecido en el lugar.

Debido al accidente, la vía permanece cerrada. Se está a la espera de que las autoridades realicen el levantamiento del cuerpo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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