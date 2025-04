Motociclista sufre trágica muerte al ser embestido por carro en carretera de Pérez Zeledón

Un motociclista, de aproximadamente 40 años, falleció al ser golpeado por un carro en las cercanías de la ferretería Fixur, sobre la carretera Interamericana Sur, en Daniel Flores de Pérez Zeledón.

La fatalidad ocurrió a las 7:08 p.m. de este jueves 10 de abril.

“Se informa de una colisión de motocicleta contra un vehículo liviano, en escena un hombre, de 40 años, sin signos vitales”, señalaron en la Cruz Roja.

Un motociclista de 40 años falleció en Daniel Flores de Pérez Zeledón, sobre la ruta 2. Foto: Ilustrativa

Versiones no oficiales señalan que el motociclista iba caminando y jalaba la moto cuando ocurrió la tragedia, no obstante, esto no está confirmado.

Las estadísticas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) muestran que en estos primeros meses del 2025, han fallecido 96 personas que viajaban en motocicleta, ya sea como conductores o acompañantes.