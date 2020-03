“Eran las 7:05 de la mañana yo iba en mi moto por la autopista de San José hacia Alajuela, cuando iba por el INA, un bus que iba por el carril exclusivo se salió de repente y no me vio, me golpeó y me tiro al otro carril, en ese momento venía una grúa plataforma que me pasó por encima”, contó el sobreviviente.