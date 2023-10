Muchacha asegura que sospechoso de matar a Yuliana Ureña la persiguió hasta su casa

El hombre fue capturado la mañana de este domingo. Foto: Suministrada por Edgar Chinchilla.

Una muchacha, cuya identidad no se dio a conocer, aseguró que el sospechoso de acabar con la vida de Yuliana Ureña Quirós, la habría perseguido hasta su casa un día después de que se dio la desaparición de la joven de 19 años.

Así lo contó la muchacha en una entrevista con el medio regional TVN Noticias, en la cual contó que los hechos ocurrieron la tarde del viernes 22 de setiembre, cuando ella salió de su trabajo y se dirigía hacia su casa en el barrio El Campo, en Ciudad Quesada.

En su relato, contó que en las inmediaciones del liceo San Carlos se dio cuenta de que el sujeto, de apellidos Acuña Sandoval, la venía siguiendo muy de cerca.

“Él se me acercó y me dijo: ‘Tranquila, muchacha, no la voy a asaltar’. Imagínese lo que uno puede sentir, no sabía que venía detrás mío (...) mantuvo una conversación en la que yo me sentí un poco indefensa, no así como para tener un peligro, y él lo que comentó es que había venido a ver a su hija que vivía por acá, por el barrio.

Yuliana Ureña Quirós, de 19 años, fue víctima de agresión sexual y homicidio. Foto: Tomada de FB

“Él siguió manteniendo una conversación, pero hubo un detalle, él quería rebasarme un poquito, pero yo iba en el mismo nivel, porque sabía que él no era del barrio y sentía que algo andaba mal”, recordó.

Afortunadamente la joven llegó a su casa sana y salva, y horas después fue que se dio a conocer el atroz homicidio de Yuliana, quien fue víctima de un ataque sexual. La muchacha contó que ella incluso asistió a la vigilia que se realizó en honor a Ureña.

Pero no fue sino hasta el domingo 24 de setiembre que se enteró de que el mismo hombre que la habría perseguido a ella había sido detenido como sospechoso de ese terrible crimen.

“Lo que pasa es que cuando subieron la foto (del sospechoso), pues lo reconocí, me di cuenta que esa fue la misma persona que me persiguió hasta mi casa, porque yo estoy casi segura que él reconoce donde vivo yo”, comentó la joven.

La muchacha confirmó que ya se presentó a los Tribunales de Justicia de San Carlos para interponer la respectiva denuncia. El OIJ confirmó a dicho medio que, al parecer, Acuña habría tenido en la mira a otras tres mujeres más.