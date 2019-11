“Lo más asqueroso fue cuando me dijiste: ‘Ahora sí, vea a ver cuál mae la vuelve a ver así.’ Es que entienda, yo no necesito la aprobación de ningún hombre, me soy suficiente yo misma. Si pensaste que con esto me ibas a hacer quedar como el sexo débil, te aseguro que el débil es otro, tan débil que tu asqueroso machismo y hombría no te permitió resistir a tus impulsos cavernícolas solo por que generaste repulsión y asco en una mujer con tus ‘halagos’ creyéndote muy hombre”, posteó la joven en su Facebook.