“Me prepararon un cuarto para quedarme y de ahí no salía, solo lo hacía para bañarme y usar el servicio. Recuerdo que mi mamá me dejaba la comida sobre un banquito afuera del cuarto y nada más me tocaba la puerta para que la recogiera; ella todos los días me cambiaba las cobijas y me desinfectaba el cuarto”, detalló.