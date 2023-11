Muchacha se convirtió en un milagro en medio de trágico accidente en el que fallecieron 6 personas

Angélica se considera un milagro, pues aún no entiende cómo sobrevivió a esa tragedia. Foto cortesía.

Un verdadero milagro, esa es la única forma de explicar lo que sucedió con Angélica Campos Méndez, pues no sabe cómo sobrevivió a un fatal choque entre dos carros que cobró la vida de seis personas.

Lo más sorprendente de la historia de Angélica, de 24 años, es que cuatro de esas personas, que lamentablemente perdieron la vida, viajaban junto a ella en un mismo vehículo.

“A mí me visitaron los cruzrojistas que me sacaron del carro y uno de ellos estaba muy impresionado, decía que no podía creer que yo estuviera viva, porque a como ellos me sacaron, no era para que yo estuviera viva”, contó Angélica a La Teja.

Ese accidente marcó para siempre la vida de ella, no solo porque experimentó un milagro, sino porque también perdió a cuatro seres queridos: el muchacho que en ese entonces era su novio, la mamá y un hermano de él, así como un amigo que tenían en común.

Aunque ya han pasado prácticamente seis años de esa tragedia, Angélica aún recuerda mucho de lo sucedido y a diario agradece a Dios por la segunda oportunidad que le dio, la cual está aprovechando al máximo.

“Todo es aferrase a Dios, pedirle que nos dé fuerzas y sabiduría para salir adelante”. — Angelica Campos, sobreviviente a fatal choque.

De fiesta a tragedia

14/09/2017 Angélica fue una de las sobrevivientes del choque ocurrido en Coyolar de Orotina en el que murieron cinco personas.

El trágico accidente que marcó un antes y un después en la vida de Campos ocurrió el domingo 10 de setiembre del 2017, en Coyolar de Orotina, sobre la carretera que comunica a San José con Caldera (ruta 27).

Minutos antes de que el incidente ocurriera, Angélica había estado junto a su entonces novio, Marco Peraza Molina, de 21 años, celebrando el cumpleaños número 75 del abuelito de él, en la casa de la familia, en San Mateo de Alajuela.

Campos recordó que ese día, tras la celebración debían llevar a la mamá de Marco, Norma Cristina Molina, de 39 años, a la sodita que ella tenía en Orotina, por lo que se subieron al carro de Peraza para iniciar el viaje.

Pero no lo hicieron solos, pues junto a ellos también iban el hermano menor de Marco, Jeshua, de 7 años; y el mejor amigo de su novio, Jason Mora Guerrero, de 22 años; quienes iban en los asientos de atrás, junto doña Norma.

“Nosotros estábamos celebrando el cumpleaños del abuelo de Marco, luego pasamos a recoger a la mamá y la íbamos a ir a dejar al negocio que ella tenía, nos faltaban como diez minutos para llegar ahí cuando ocurrió el accidente.

“Yo no recuerdo absolutamente nada, no sé en qué momento ocurrió, si fue que un carro nos golpeó, solo sé que luego desperté en el hospital”, contó Campos, quien en aquel momento tenía 18 años.

Las autoridades informaron que el carro marca Honda conducido por Marco perdió el control y dio varias vueltas hasta invadir el carril contrario, donde fue impactado por detrás por un Dahaitsu Terios.

Marco y Angélica tenían 9 meses de ser novios cuando ocurrió la tragedia.

Producto del violento choque, en el lugar fallecieron Marco, su mamá, el hermanito menor y el mejor amigo; mientras que del otro carro perdieron la vida Gilbert Umaña Rodríguez, de 77 años, y su sobrina Wendy Núñez Rivera, de 31, ella era la conductora del vehículo y murió días después en un centro médico.

Nota reveló tragedia

Tras el mortal accidente, Angélica estuvo en coma por dos días, hasta que finalmente abrió los ojos y se dio cuenta que estaba internada en un hospital.

A la primera persona que vio fue a su mamá, Ana Lucía Méndez, quien le dijo que había sufrido un accidente, pero no era grave, pues aún no querían que se enterara de la terrible noticia.

“Mi mamá no me dijo nada, porque yo no podía recibir noticias fuertes ni nada así, por el golpe que tenía en la cabeza, porque en ese momento se me había reventado una venita de la cabeza, entonces no podía tener impresiones muy fuertes, porque era muy peligroso”, contó.

Cuando ella preguntó por Marco y las demás personas que la acompañaban en el carro, sus seres queridos le dijeron que ellos estaban bien, sin embargo, el jueves 14 de setiembre le comentaron que ellos no estaban recibiendo bien el tratamiento, eso lo hicieron para irla preparando para cuando tuvieran que contarle la verdad.

“Es un aprecio que yo le tenía a ellos y sé que eso siempre va a estar ahí”. — Angélica Campos, sobreviviente.

Sin embargo, Campos se les adelantó, pues era tanta la incertidumbre que sentía en ese momento que decidió por cuenta propia investigar qué había pasado ese domingo.

Así quedó el carro que el iba Angélica

“El viernes ya me di cuenta de todo, porque ese día me escapé del área en la que estaba y me metí a una compu, y vea lo que es la vida, porque en ese momento no me acordaba de nada, pero sí recordé la contraseña de Facebook, entonces pude ingresar.

“Le envié un mensaje a Marco preguntándole que dónde estaba, pero no me respondió, y fue cuando empezaron a llegarme mensajes, solicitudes, publicaciones y en eso me entró un link de una nota de La Teja, que decía: ‘Preparan a sobreviviente de choque para darle dura noticia’, en ese momento me enteré de que todos estaban muertos y quedé en shock”.

Último adiós

La noticia fue un terrible golpe para Angélica, quien de inmediato le pidió a su mamá que la llevara al cementerio, pues quería despedirse de Marco y los demás. Ella contó que una de las muertes que más dolor le causó fue la de Jeshua, pues era un niño que apenas estaba empezando a vivir.

“Quince días después fui al cementerio para despedirme de ellos lo más que pude, fueron momentos muy duros después del accidente, saber que tantas personas habían fallecido en ese accidente”, comentó.

“Fue algo muy duro para mí, pero gracias a Dios lo pude sobrellevar, mi familia me ayudó muchísimo, estuvieron conmigo en todo momento”. — Angélica Campos, sobreviviente.

Campos dijo que ella misma se considera un verdadero milagro, pues aunque ha tratado, no logra encontrar una explicación para lo que sucedió ese triste día.

Campos no pudo estar presente en el funeral de sus seres queridos.

“Solamente Dios sabe cómo hace las cosas, solo tuve algunos moretones y cortadas en todos el cuerpo, porque todos los vidrios se reventaron; el golpe más fuerte fue en la cabeza y en la cara, porque yo tenía frenillos y el cable de los frenillos me traspasó el cachete de lado a lado, lo que me hizo perder un diente”, detalló.

La joven señaló que aunque para ella fue difícil, para sus seres queridos fue todavía más complicado, porque durante esos días ellos vivieron con el temor de que ella no lograra recuperarse de sus heridas, especialmente del golpe que sufrió en la cabeza.

Recuerdos siempre están

Los años han pasado y Angélica, con ayuda de sus seres queridos, ha seguido adelante, sin embargo, aún hay recuerdos de ese día que vienen a su mente, sobre todo cuando pasa por donde ocurrió el choque.

“Cuando pasaba por ese lugar sí me veía afectada, pero he sabido sobrellevar ese sentimiento, en su momento, cuando paso por ahí, dependiendo de cómo me sienta, me vienen recuerdos de ese día.

“Se trata de aprender a sobrellevar el dolor y todo, porque en cualquier momento uno sabe que alguien va a llegar a decirme: ‘mirá, usted es la sobreviviente del accidente en la 27′, porque ya me ha pasado, entonces uno aprende a sobrellevar eso cuando alguien me toca el tema”, comentó.

Campos no dejó que ese fatal accidente se convirtiera en un obstáculo que le impidiera seguir con su vida, por eso decidió continuar cumpliendo las metas y sueños que tenía.

Por medio de esta nota fue que Angélica se enteró de lo que había pasado.

“Yo terminé el colegio, pero perdí bachi, por eso me puse la meta de terminarlo y este año ya lo estoy sacando, ahora tengo una pareja, se llama David, él ha sido un gran apoyo para mí en todos estos años que ha estado conmigo, vivimos juntos y tenemos una sodita y en realidad tenemos muchos sueños y metas que cumplir”.

Ese accidente marcó un antes y un después en la vida de Angélica, pero su mentalidad de no dejarse vencer por la tristeza y la adversidad fue lo que realmente marcó la diferencia para ella.

“Yo les digo que se aferren mucho a Dios, porque Él es el único que los puede sacar adelante, y a las personas que tenemos al lado, aunque muchas veces nos sentimos solos, porque a veces pasa, pero hay que recordar que siempre tenemos personas que nos quieren y nos apoyan. Después de una tormenta vuelve a salir el Sol y por eso no debemos quedarnos estancados”.