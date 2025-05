Muchacha supo que asesinaron a su novio cuando un agente del OIJ respondió su llamada

Jariel Sánchez, joven conductor de app de transporte asesinado en La Unión. Foto cortesía para La Teja. (cortes/Jariel Sánchez, joven conductor de app de transporte asesinado en La Unión. Foto cortesía para La Teja.)

Estefany Alvarado se llenó de preocupación al ver que las horas pasaban y su novio no le respondía, por eso decidió llamarlo para saber si estaba bien, pero el mundo se le vino encima cuando esa llamada fue respondida por un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fue de esa forma que ella se dio cuenta de que su novio, Jariel Sánchez Acuña, de 23 años, había sido víctima de un atroz homicidio a manos de unos asaltantes.

“Él andaba trabajando, hasta me contestó un estado que puse, yo le contesté y luego le puse otro mensaje. Ya en la pura noche me preocupé, porque ya no me contestó más. A las 8 p.m., le empecé a escribir, porque estaba muy preocupada, le hice una llamada normal y me contestó un muchacho del OIJ”.

Jariel era el joven conductor de una app de transportes que fue asesinado a eso de las 6 p.m., de este miércoles en San Ramón de La Unión, en Cartago, en una solitaria calle cerca del bar Maderos.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, dos jóvenes se habrían hecho pasar por clientes que necesitaban un viaje y una vez dentro del carro de Sánchez lo habrían atacado a puñaladas para robarle sus pertenencias.

“Se reportó un herido con arma blanca, en el lugar se atendió a un hombre con varias heridas en el tórax, se confirmó sin signos vitales en el lugar”, informó la Cruz Roja.

Se supo que la Fuerza Pública fue alertada de la situación cuando unos testigos vieron a los sospechosos bajar del carro y salir huyendo.

Escapaban en bus

Los dos sospechosos fueron detenidos dentro de un bus. Foto MSP. (Fuerza Pública/Cortesía)

La Fuerza Pública recibió información de que los sospechosos se subieron a un bus para tratar de escapar, por lo que de inmediato realizaron un operativo para interceptar dicho bus.

“En San Ramón de La Unión se nos alertó de una persona fallecida, nos brindaron las características de dos sujetos que, en apariencia, participaron en ese hecho, los mismos son ubicados en Dulce Nombre de La Unión en un autobús”, explicó Marco Barrera, jefe cantonal de la Fuerza Pública.

Las autoridades informaron que al momento de la captura los sospechosos portaban objetos de interés para la investigación, además de que tenían rastros de sangre en sus manos y ropa.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que los sospechosos son dos muchachos de apellidos Díaz, de 18 años; y Picado, de 21. Al parecer, ambos tendrían antecedentes por delitos relacionados con drogas, asalto, robo de vehículo y receptación.

Dolor indescriptible

Lucía Sánchez, tía de Jariel, contó que toda su familia está con el corazón hecho pedazos, sobre todo porque su sobrino, quien era padre de un chiquito de cuatro años, era un joven bueno que simplemente estaba ganándose la vida honradamente.

“Ojalá que paguen por lo que hicieron, porque le quitaron la vida a un muchacho de 23 años, es algo demasiado doloroso para todos nosotros”, dijo.

Sánchez dijo que su sobrino tenía varios años de estar trabajando como chofer de app de transporte y aunque nunca le había pasado algo similar, siempre se preocupaban por su seguridad.

“Todos se lo decíamos: ‘Tenga cuidado papi, por favor cuídese’, porque uno sabe que el tema de la inseguridad en el país está fatal, por eso le insistíamos en que se cuidara mucho”, contó la tía de Jariel.

En cuanto a los dos muchachos sospechosos, estos permanecen detenidos a la espera de que se dicten medidas cautelares en su contra.