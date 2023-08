Muchachitas de 16 años se hicieron un puñito en el carro y se salvaron de balacera

Los agentes trabajaron todo el día en la escena.

Las familias de dos muchachitas de 16 años estuvieron a punto de vivir la desgracia por la que están pasando otras tres por el tiroteo en que mataron a tres hombres con los que las jovencitas viajaban la noche del viernes por San Ramón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la mañana de este sábado 5 de agosto que la cifra de víctimas de la balacera subió a tres.

Las dos jóvenes son amigas y desde las 6 de la tarde del viernes, según una fuente judicial, andaban en el carro con los tres muchachos, se desconoce si ellos iban para algún lugar en específico.

Las dos menores iban sentadas una en el centro del asiento trasero y la otra detrás del acompañante, al parecer, al escuchar, los balazos se hicieron un puñito y eso impidió que la situación para ellas fuera más grave.

Una de las jóvenes recibió un roce de bala en el hombro izquierdo y la otra una herida superficial en el tórax, las dos afortunadamente están fuera de peligro en el hospital Carlos Luis Valverde Vega en San Ramón.

Incluso, en un video que circula en las redes sociales se observa a una de las muchachitas que tiene abrazado a uno de los muchachos que está herido dentro del vehículo.

El suceso se dio pasadas las 9:30 de la noche, 100 metros al norte del polideportivo, en San Juan de San Ramón.

Las llamadas al 911 alertaron que en ese sitio se dio una balacera y que había varias personas heridas.

Los agentes llegaron 10 minutos después de la alerta al sitio y encontraron a varias personas heridas dentro del carro, tres hombres y las dos muchachas.

Cuando los cruzrojistas llegaron Jocksan Andrés Varela Vargas, de 26 años, quien iba sentado detrás del conductor, ya estaba fallecido.

Los socorristas trasladaron a Geovanni Gerardo Salas Campos, de 27 años, y al conductor, Michael Alexander Mejia Esquivel, de 36 años, en condición crítica, ellos tenía múltiples heridas, ambos fallecieron poco después en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón.

De momento las autoridades judiciales solo saben que el conductor se bajó del carro por unos minutos, se volvió a subir y se desató la voladera de plomo.

Los investigadores trabajaron durante la noche y madrugada en la escena, en la recolección de evidencias y entrevistas a los testigos. Además están buscando cámaras de seguridad cercanas para tratar de dar con los pistoleros.

“Se escucharon muchos disparos, yo pensé más bien que eran como bombetas, pero un hijo mío me dijo, ‘¿cuáles bombetas, papá? Eso son disparos’ y al rato empezamos a ver a la ley pasar, al parecer, eran muchachos jóvenes. El OIJ pasó varias horas ahí hasta que se llevaron el cuerpo, lo que le da miedo a uno es una bala perdida, yo ni loco salgo, me da mucho miedo y solo va uno a estorbar”, dijo uno de los vecinos que no se identificó por temor.

Por el momento las autoridades sospechan que se trató de un ajuste de cuentas, pero el caso está en investigación.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense, al igual que las pruebas encontradas.

Sobre las víctimas de momento se sabe que Geovanni era padre de una bebita de un año y vecino de San Juan de San Ramón

Mientras que Michael era vecino de San Juan de Naranjo y tenía dos hijos de 20 y 14 años.

El menor de los fallecidos, Jocksan, era vecino de Corredores.