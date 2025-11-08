Sucesos

Muchacho de 19 años que estaba desaparecido fue encontrado muerto en Cartago

El cuerpo del joven fue hallado en una quebrada cerca de la Casa de la Juventud, en Cartago

Por Alejandra Morales

Marco Andrés Cordero Rodríguez, de 19 años, fue reportado como desaparecido, pero su familia lo encontró de la forma más dolorosa imaginable.

A él lo vieron por última vez el pasado jueves 6 de noviembre y el reporte al OIJ llegó este viernes 7 de noviembre; ese día en la noche, los allegados lo encontraron sin vida.

El cuerpo fue hallado dentro de una quebrada en Cartago, cerca de la Casa de la Juventud.

Marco Andrés Cordero Rodríguez, de 19 años, fue reportado como desaparecido y su familia lo encontró de la forma más dolorosa imaginable. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Al sitio acudieron cruzrojistas, Fuerza Pública y personal del OIJ, que se encargó del levantamiento del cuerpo.

Las causas de esta muerte están en investigación.

Serán los resultados forenses los que determinen qué provocó esta fatalidad.

En redes sociales, muchas personas han lamentado la muerte de este joven.

Marco Andrés Cordero Rodríguezdesaparecidohallado sin vida en quebrada de Cartago
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

