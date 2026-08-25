Muchacho de 24 años es sospechoso de darle 5 puñaladas a hombre en Alajuela

Un muchacho está metido en un grave problema, pues es investigado por las autoridades como sospechoso de haber intentado arrebatarle la vida a un hombre de una forma salvaje.

Se trata de un joven apellidado Fernández, de 24 años, quien fue detenido por la Fuerza Pública luego de que, en apariencia, apuñaló a un hombre de apellido Morales, de 40 años, en al menos cinco ocasiones.

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De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 12:30 a.m. de este martes en el sector de Río Segundo de Alajuela.

El herido fue llevado de emergencia al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“En apariencia el ofendido se encontraba en vía pública, en el sector mencionado, y aparentemente, en un momento dado y por razones que se investigan, habría tenido una riña con otro hombre, el cual supuestamente lo hirió en cinco ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

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La Cruz Roja atendió el caso con una ambulancia de soporte avanzado de vida y personal paramédico, el cual se encargó de trasladar a Morales en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

En cuanto al muchacho, este fue detenido minutos después del ataque por oficiales de la Fuerza Pública.

Finalmente, el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se le abriría una causa por el presunto delito de tentativa de homicidio.