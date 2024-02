Muchacho que murió en accidente de tránsito iba a cumplir 22 años el próximo lunes

Derry Castillo tenía 21 años. (Facebook)

El joven que murió en un accidente la madrugada de este jueves 8 de febrero iba a cumplir años en tan solo cuatro días.

El muchacho fallecido fue identificado como Darry Castillo Aguirre, de 21 años.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tratan de ubicar al carro y al conductor sospechoso de apagar la vida de un joven de 21 años.

El accidente ocurrió a las 2:09 de la mañana, cuando un carro y una moto chocaron frente a Seguridad Florense, en San Francisco de Heredia.

Según las primeras investigaciones, Castillo iba en su moto, cuando el conductor de un carro hizo un viraje a la izquierda y chocó contra el joven que viajaba en sentido contrario.

Al percatarse de lo sucedido, el chofer del carro se dio a la fuga.

El joven fue auxiliado por otras personas que llamaron al 911; sin embargo, cuando la ambulancia llegó ya había fallecido.

Las autoridades presumen que pudo haber testigos del accidente que podrían dar información valiosa para dar con el sospechoso.

Sofía Jiménez, quien iba para su casa luego de hacer guardia en una clínica privada en la que trabaja, contó que sintió mucha tristeza al toparse el accidente.

“Yo a lo lejos vi varias luces de carros detenidos, entonces me bajé para tratar de ver si podía ayudar, es parte del deber de uno, pero ya lo habían declarado fallecido. Era un muchacho muy joven, me causó mucha indignación cuando me di cuenta de que la persona se dio a la fuga, porque ni a un animal se deja tirado en una situación, qué dolor para su familia, y para sus conocidos, uno no debe encontrar consuelo de que lo llamen y le den una noticia así y encima que le digan que lo dejaron abandonado, pensé en mi hijo”, dijo Jiménez.

Otro de los amigos del muchacho compartió en redes sociales: “Ojalá te vuelva a ver y pueda abrazar otra vez, gracias por ser el mejor amigo que la vida me pudo dar. Hoy deja un hueco enorme que nadie va a poder tapar y solo le pido a Dios que te cuide y que siempre te tenga en tu santa gloria mi hermanito, te amo y no me despido de ti porque siempre va a estar vivo en mi corazón y las loqueras y todo, siempre van a estar en mis recuerdos y sé que tengo otro ángel que me cuida desde el cielo”.

Darry cumpliría 22 años el 12 de febrero y ahora sus familiares preparan su despedida. Así lo confirmó uno de sus allegados, quien prefirió no dar más detalles.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el muchacho vivía en San Josecito de San Rafael de Heredia.

“Dios te reciba en tus brazos pequeño, quedamos con un vacío enorme. Hoy lloramos tu partida a pocos días de tu cumpleaños”, posteó un allegado del joven.

Si usted sabe algo del carro involucrado en el fatal accidente, puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.