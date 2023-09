Muchacho que murió en choque de bicimoto y pick up tenía una semana de tener su primer trabajo

Ángel Jafet Laguna López estrenaba su primer trabajo cuando una fatalidad lo alcanzó y le robó las ilusiones al quitarle la vida en un accidente de tránsito.

El muchacho tenía 18 años, los cuales había cumplido en julio y estaba lleno de ilusiones al escuchar los consejos de su papá de crianza, Maikol Rojas, quien le insistía en que debía seguir esforzándose para tener un mejor futuro.

“Tenía una semana de estar trabajando en la piñera apenas y quería trabajar para salir adelante, siempre le dije a él que debía sacar cursos, que pensara también si quería ser policía y él me decía que sí, porque quería seguir avanzando”, recordó el papá.

Jafet manejaba una bicimoto que había comprado desde hacía un año y por razones que no están claras chocó contra la parte trasera de un pick up, de acuerdo con el papá de crianza, la zona donde ocurrió la desgracia no tiene iluminación y desconocen si el carro tenía las luces encendidas.

Este accidente ocurrió este sábado 23 de setiembre pasadas las 6 p. m. en la recta de La Mortadela, en La Roxana de Pococí.

Ángel Laguna López (cortes)

La última familiar en verlo con vida fue la abuela materna, a quien Jafet le dijo que ya casi regresaba, que solo iría a hacer un mandado, sin embargo, minutos después al padrastro le avisaron de la tragedia y fue el primero en llegar al sitio del accidente, junto con un cuñado.

“Él iba para la lado de La Rita de Pococí, no dijo qué era lo que iba ir a hacer, si a recoger el pago o a comprar gasolina, no lo sabemos”, mencionó el papá.

La familia aún no ha sepultado a Jafet y necesita ayuda para hacerlo, por lo que agradece cualquier ayuda por medio del sinpemóvil 6087-9411, a nombre de Maikol Rojas, papá de crianza.

“Agradecemos las manos solidarias que nos puedan ayudar”, dijo Maikol.

Los familiares esperan poder sepultar al joven este martes.