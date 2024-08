Muchacho se despidió de mamá al llamarla antes de morir

Una de las últimas llamadas que realizó Juan David Gómez Gómez, de 29 años, antes de morir fue para su mamá, a quien le dijo que la amaba mucho y que pronto le volvería a marcar.

El teléfono de doña Zaida Gómez no volvió a recibir notificaciones de parte de su hijo y ella se preocupó, no dudó en devolver esa llamada; sin embargo, su hijo no le contestó; la llamada la atendió otra persona que al otro lado lloraba y le informaba que había ocurrido una tragedia.

Se trató de la peor llamada para esta mamá, quien se enteró que su hijo había fallecido ahogado.

Así lo detalló Yesmith Gómez, hija de doña Zaida y hermana mayor de Juan David.

Juan David Gómez Gómez era de Jicarál, Puntarenas; murió ahogado en Batán; Limón. Foto: Yesmith Gómez para La Teja

En la Cruz Roja confirmaron que el fatal accidente acuático lo atendieron este sábado a las 4:30 p. m. en el río Madre de Dios en Sahara de Batán, Limón.

“Informan de un accidente acuático, a la llegada de recursos ven a un hombre de 29 años sin signos vitales”, dijeron en la Cruz Roja.

El OIJ confirmó que el muchacho estaba a la orilla del río junto con un grupo de personas cuando entró a la poza, transcurrieron unos minutos y no lo vieron más, los acompañantes creyeron que estaba bromeando, pero se preocuparon con el pasar de los minutos, lo buscaron y lo encontraron en un río en Siquirres, explicaron en el OIJ.

Familia de muchacho ahogado necesita ayuda

Juan David y su familia son vecinos de Corosal de Jicaral, Puntarenas; el muchacho estaba en el Caribe del país porque pretendía trabajar en una bananera por un periodo, a partir de este lunes 5 de agosto.

Yesmith manifestó que necesitan ayuda para darle la sepultura a su ser querido y agradecen cualquier colón que les hagan llegar.

“Mi hermano quería trabajar, por eso hace unos cuatro días se fue para Batán, él decía que iba a ahorrar porque soñaba con tener una soda, a él le gustaba hacer comidas, lo último que le dijo a mi mamá fue: ‘Mamita, te amo, ya me voy, te llamo más tarde’.