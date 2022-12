Muchacho se encontró aguinaldo ajeno en Palmares y quiere dárselo al dueño

¡Aún hay personas muy honestas en Costa Rica! Así lo demuestra un joven llamado Josué David Carvajal Esquivel, quien se encontró un aguinaldo y está dispuesto a entregarlo al verdadero dueño de ese dinero.

El joven, de 34 años, le confirmó a La Teja que el hallazgo fue este sábado 3 de diciembre, cuando iba a hacer un mandado en el mercado de Palmares y se encontró con la plata.

A Josué David aún no le han pagado su propio aguinaldo, pero como es un muchacho de buen corazón nunca pensó en dejárselo sino más bien en utilizar sus redes sociales para avisar del hallazgo y devolverlo.

“Eso le tuvo que haber pasado a alguien menos de un minuto antes que pasé por ahí, para que ninguna otra persona se lo encontrara. Estaba doblado y solo decía ‘aguinaldo’, debe ser de alguna persona que no está asegurada, porque yo estoy asegurado y me pagan vía transferencia bancaria, en cambio esto es como muy informal (la forma en la que estaba ese dinero).

“Es de alguna persona que trabaja en la informalidad, porque decía: ‘Aguinaldo’ de: ‘tal persona’ y monto”, mencionó el joven.

Josué David Carvajal Esquivel está dispuesto a entregarle al verdadero dueño el dinero. Foto: Tomada de Facebook

Justamente esos detalles son los que él pide para devolverle al dueño de esa platita, le debe escribir por la misma publicación que él hizo en Facebook para informarle esos detalles en privado y así entregarlo.

“Que me contacten por la misma publicación del Facebook y que me digan el nombre y el monto que viene en el papel y con demasiado gusto lo voy a entregar porque también me gustaría que me lo devuelvan”, aseguró.

Él sale en Face como Josué Carvajal Esquivel y la publicación la tiene de manera pública.

Josué está preocupado porque para este fin de semana tiene un paseo y piensa que la persona está necesitando esa plata, por lo que espera que aparezca pronto.

“Soy el más interesado en hacerlo, porque yo trabajo y, bueno, todavía no me han pagado el mío, la semana que viene me lo pagan y una vez me pasó que se me perdió una billetera en Monteverde y me la dieron con mi dinero, recuerdo eso y digo: ‘¡Qué chiva que fue!’”.

“Además, porque veo que es alguien que trabaja en la informalidad y sea mucho o poco es dinero que la persona necesita, Dios tal vez algún día me recompensará por hacer esto, porque perfectamente me los pude dejar, pero sé que todo esto se paga, porque todo lo bueno y lo malo se devuelve”, manifestó.

Ojalá muchas personas sigamos copiando esos gestos bondadosos de Josué David para seguir siendo el país pura vida del que tanto queremos.