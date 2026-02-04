Muere bebé de cinco meses en Upala: tenía múltiples traumas en su cuerpito

Un bebé de cinco meses fue declarado fallecido las mañana de este miércoles por la Cruz Roja en Upala.

El triste hecho ocurrió en la comunidad de El Gavilán en Aguas Claras de Upala.

El bebé falleció la mañana de este miércoles en Upala. (Canva/Canva)

Según el reporte preliminar, el menor presentaba múltiples traumas en su cuerpo, por lo que fue declarado fallecido en el lugar por el personal de emergencia.

En el sitio, los cruzrojistas también brindaron atención a una adolescente de 16 años, quien presentó una crisis de ansiedad; no obstante, no requirió traslado a un centro médico.

De momento, se desconocen las razones de su muerte y por qué presentaba tantos traumas.

La escena quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales que se encuentran en la escena.

Noticia en desarrollo