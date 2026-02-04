Sucesos

Muere bebé de cinco meses en Upala: tenía múltiples traumas en su cuerpito

El menor fue declarado sin signos vitales la mañana de este miércoles en la comunidad de El Gavilán

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un bebé de cinco meses fue declarado fallecido las mañana de este miércoles por la Cruz Roja en Upala.

El triste hecho ocurrió en la comunidad de El Gavilán en Aguas Claras de Upala.

Pie de un recién nacido con pulsera de identificación médica en ambiente hospitalario, imagen ilustrativa para nota sobre caso de maltrato infantil en Puerto Rico
El bebé falleció la mañana de este miércoles en Upala. (Canva/Canva)

Según el reporte preliminar, el menor presentaba múltiples traumas en su cuerpo, por lo que fue declarado fallecido en el lugar por el personal de emergencia.

En el sitio, los cruzrojistas también brindaron atención a una adolescente de 16 años, quien presentó una crisis de ansiedad; no obstante, no requirió traslado a un centro médico.

De momento, se desconocen las razones de su muerte y por qué presentaba tantos traumas.

La escena quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales que se encuentran en la escena.

Noticia en desarrollo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bebébebé fallecidogolpestraumasel gavilán
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.