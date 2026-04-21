Muere Samuel Yankelewitz, fundador de Yanber, en medio del recuerdo de polémico caso financiero

El empresario costarricense Samuel Yankelewitz Berger, de 87 años, falleció este lunes 20 de abril, tras más de una década vinculado al caso conocido como Yanber.

La información fue confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que indicó que el empresario tiene una defunción pendiente de inscripción.

Yankelewitz fue investigado por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual como sospechoso de estafa.

LEA MÁS: Yanber cierra operación industrial y 91 personas quedaron sin trabajo

Fallece Samuel Yankelewitz, fundador de Yanber, tras años vinculado a un caso de presunta estafa millonaria. (John Durán)

De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 2011 y el 2015, altos mandos de la empresa Corporación Yanber S.A. habrían manipulado los estados financieros de la compañía, con el fin de aparentar solidez económica y capacidad de pago ante diversas entidades bancarias.

“De esta manera, el personal de esas empresas públicas y privadas fue inducido a error y, bajo esa falsa creencia, otorgó créditos a Yanber que ascendieron a millones de dólares y a miles de millones de colones. La Fiscalía logró acreditar, en esta fase del proceso, que la totalidad del perjuicio económico asciende a aproximadamente $24.000.000 (veinticuatro millones de dólares)“, señalaron en el Ministerio Público.

LEA MÁS: Fiscalía tiene lista poderosa acusación por caso “Yanber” en el que se investiga estafa por $24 millones

La fábrica Yanber estaba en el barrio Cuba, San José, Costa Rica. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal/Archivo (Alejandro Gamboa Madrigal)

Caso no llegó a juicio

La investigación, tramitada bajo el expediente 16-000054-0621-PE, fue declarada de trámite complejo.

A pesar de que el proceso se extendió por más de 10 años y contempló a Yankelewitz junto a otras seis personas, el caso no llegó a juicio.

La empresa Yanber era fabricante de plásticos.