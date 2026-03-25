Muere una de las víctimas que quedó atrapada tras caída de terraplén en San Rafael de San Ramón

Una persona falleció la mañana de este miércoles tras quedar sepultada por un terraplén que cayó sobre varias personas en la comunidad de San Rafael de San Ramón, en San Ramón.

Según el reporte brindado por el paramédico Carlos Herrera, ellos recibieron la alerta por la caída del terraplén sobre varias personas.

La Cruz Roja trasladó a dos personas a un centro médico. (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

Al llegar las unidades de emergencia, localizaron a una persona atrapada debajo de los escombros. Tras ser extraída, los socorristas le aplicaron maniobras de reanimación durante varios minutos; sin embargo, fue declarada fallecida en el sitio.

En el mismo incidente, una mujer sufrió una crisis hipertensiva y un hombre presentó un trauma en una rodilla. Ambos pacientes fueron trasladados en condición urgente para su valoración médica.

Las autoridades mantienen la escena bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

De momento se desconoce la identidad del fallecido.