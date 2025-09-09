Muerte de actriz estadounidense Natalia Rae es investigada por el OIJ

La actriz Natalia Rae fue encontrada sin vida el pasado 2 de setiembre. (X (antes Twitter)/X)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que están investigando las circunstancias que mediaron en la extraña muerte de la actriz estadounidense Natalia Rae, una conocida actriz de cine para adultos.

La actriz porno, cuyo nombre real es Angela Kowalchuk, de 33 años, falleció el pasado martes 2 de setiembre, cuando se encontraba en nuestro país.

Fue hasta este martes que la Policía Judicial reveló nuevos detalles en torno a este caso, como por ejemplo el lugar donde fue encontrada sin vida la actriz estadounidense.

“Según el reporte preliminar, el incidente habría sido generado minutos después de las 2 p.m., por medio del sistema de emergencias 9-1-1, donde se indicaba que, en la habitación de una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, en Matar Redonda, San José, la compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades”, informó el OIJ.

Natalie Rae sumaba miles de seguidores en redes sociales (Tomada de X/Tomada de X)

De acuerdo con las autoridades, personal de la Cruz Roja acudió al sitio y declaró sin signos vitales a la mujer, por lo que se procedió a coordinar con la Policía Judicial.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado la causa de muerte de la estadounidense, pues a simple vista no encontraron inidicios que permitan esclareces qué fue lo que le ocurrió.

“Seguidamente, los investigadores de SIORI (Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios) se presentan en la escena, para realizar el levantamiento del cuerpo, así como las diferentes diligencias de investigación y a la hora de realizar la inspección preliminar del cuerpo, observaron que este no presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, añadió el OIJ.

El cuerpo de Natalia Rae fue remitido a la Morgue Judicial, ubicada en San Joaquín de Flores, en Heredia, donde se le practicó la respectiva autopsia, posteriormente, el 4 de setiembre, una empresa de servicios fúnebres retiró el cuerpo con autorización de su familia.

El OIJ indicó que están a la espera de los exámenes de toxicología para determinar si la joven murió por la ingesta de alguna sustancia.