Muertes de motociclistas en Costa Rica rozan la cifra de todo el 2025 y aún falta parte del año

Los conductores de motocicleta siguen entre los usuarios de las vías que más preocupan en materia de seguridad vial. Entre enero y setiembre de 2026, Costa Rica contabilizó 241 fallecimientos en el sitio del accidente de personas que conducían motocicletas.

La cifra aparece en el reporte estadístico provisional del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y representa cerca del 90% de las muertes registradas en esta categoría durante todo el 2025.

De acuerdo con los datos definitivos del anuario estadístico, el año pasado se contabilizaron 268 conductores de motocicleta fallecidos en el sitio.

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La cifra de muertes de motociclistas en Costa Rica enciende una señal de alerta. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Aunque las cifras de 2026 todavía son parciales y no permiten establecer una comparación definitiva con el año anterior, el dato acumulado en nueve meses refleja la magnitud de las muertes que involucran a este grupo de usuarios de las carreteras.

El balance definitivo de 2026 permitirá conocer si el número de fallecimientos de motociclistas aumentó o disminuyó con respecto al año pasado.