Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio

Se sospecha que la mujer no era el objetivo de los pistoleros

Por Silvia Coto

Una mujer fue asesinada la tarde de este lunes en La Colina, en Limón, luego de que supuestos pistoleros la interceptaran mientras se desplazaba por la zona.

Zuriely Guevara fue asesinada en Limón (cortesía/cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería una mujer identificada como Zuriely Guevara, quien trabajaba como enfermera en el Hospital Tony Facio.

Aunque las causas del ataque aún no han sido confirmadas por las autoridades, algunas versiones extraoficiales señalan que ella no sería el objetivo de los atacantes.

“Se informa de personas heridas por arma de fuego, en escena una mujer de 30 años con impactos a nivel de cabeza sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

La escena quedó bajo resguardo de la Fuerza Pública mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

