Mujer asesinada en Turrialba fue un ángel para muchachas con problemas de adicción

María Teresa Sancho sentía una pasión por ayudar a los demás. Foto: Cortesía. María Teresa Sancho sentía una pasión por ayudar a los demás. Foto: Cortesía.

María Teresa Sancho Luna, la mujer que fue asesinada, al parecer por su pareja, en Turrialba, será recordada por muchas jóvenes como un ángel, pues ella se convirtió en la amiga y hasta la madre que necesitaban cuando atravesaban momentos muy difíciles.

Sancho, de 47 años, llevaba cuatro años trabajando en la asociación Renacer, ubicada en Desamparados, que es una organización cristiana, que funciona como una comunidad terapéutica, dedicada a ayudar a menores de edad con problemas de adicción.

“Ella más que una amiga era como mi mamá, siempre estuvo conmigo en mi proceso de recuperación, fue lo mejor que me pasó. Era fuerte y valiente, era lo que más admiraba de ella, que a pesar de todas las dificultades nunca se rendía.

“Era humilde, trabajadora y velaba siempre por su familia. Me ayudó a mí y sé que a muchísimas chicas de mi edad, que también están de acuerdo de que ella siempre fue una buena persona”, contó una de las jóvenes ayudadas por Sancho, quien se dedicaba a trabajar con mujeres.

Triste hallazgo

El cuerpo de María Teresa fue hallado el martes en la tarde dentro de la casa que alquilaba con su pareja desde hace casi un mes en el barrio La Cecilia, en Turrialba.

Sus familiares fueron a buscarla pues no sabían nada de ella desde el lunes.

“Los agentes realizaron una revisión del cuerpo y le hallaron heridas por cuchillo en las manos, al parecer de cuando ella trató de defenderse, así como una marca en el cuello, por lo que se presume que pudo ser asfixiada”, informó el OIJ.

Wálter Espinoza, director del OIJ, dijo que el principal sospechosos del femicidio es su pareja sentimental, un nicaragüense apellidado López Cuadra, quien hace menos de un mes salió de la cárcel.

Vecinos contaron que la tarde del martes vieron al extranjero salir de la casa, en la que vivía con Sancho, cargando varias bolsas y luego se fue solo en un taxi, lo que les pareció sospechoso.

El OIJ y la Fuerza Pública montaron un operativo en Turrialba para darle cacería al extranjero, pues recibieron informes de que aún se encontraba en la zona.

El sospechoso, de apellidos López Cuadra, fue detenido este miércoles a un kilómetro del hospital de Turrialba. Foto: Cortesía El sospechoso, de apellidos López Cuadra, fue detenido este miércoles a un kilómetro del hospital de Turrialba. Foto: Cortesía

Las labores rindieron frutos, pues minutos después del mediodía de este miércoles, López Cuadra fue capturado cuando trataba de esconderse en una zona boscosa en la localidad de El Recreo, a un kilómetro del hospital William Allen de Turrialba, en dirección hacia San José.

Si usted desea ayudar a la familia de María Teresa con alguna donación para su funeral puede comunicarse con Katia Sancho al teléfono 7296-5350.

Le advirtieron del peligro

Antes de trabajar en la organización Renacer, Sancho laboró en hospicios de huérfanos, albergues y otros centros de ayuda para personas necesitadas. Por esas labores fue que una vez visitó la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, donde conoció a López Cuadra.

Katia Sancho, hermana de María Teresa, contó que ellos tenían 8 años de estar juntos como pareja y, ya que López salió hace menos de un mes de la cárcel, decidieron alquilar una casa juntos.

La hermana contó que ella y su familia nunca estuvieron contentos con esa relación, pues temían que López le hiciera algo, ya que él había recibido una condena de 8 años de cárcel por un homicidio.

“Yo lo conozco (a López) desde hace muchos años, él siempre ha sido un asesino y yo le advertí (a María Teresa) mil veces y ella no me hizo caso nunca. Ella decía que él no la maltrataba, pero eso era lo que nos decía a nosotros”, contó Sancho.

Katia dijo que siempre recordará a su hermana como una mujer trabajadora y responsable, que amó y cuidó mucho a sus sobrinos, a quienes veía como a sus propios hijos.

La familia de María Teresa dijo que aún les hace falta platita para afrontar todos los gastos de su funeral, por lo que cualquier ayuda será bien recibida. La idea que tienen es sepultarla en el cementerio de Turrialba centro.