Mujer atropellada por carro y moto compartió hermoso momento con su familia antes de morir

La celebración atrasada de un cumpleaños se convirtió en la despedida de una mujer que murió al ser atropellada dos veces.

La víctima se llamaba Reina Castro, de 63 años, vecina de San Pedro de Barva, Heredia.

La última vez que la familia estuvo con ella fue la tarde-noche de este sábado 14 de junio cuando compartieron con ella por el cumpleaños de uno de sus nietos, 24 horas después, ocurrió la fatalidad.

Reina Castro, de 63 años, vecina de San Pedro de Barva, en Heredia, murió al ser atropellada por una moto y un carro. Foto: Cortesía Marjorie Rivas para La Teja (Cortesía Marjorie Rivas para La Teja/Cortesía Marjorie Rivas para La Teja)

Ella tenía que ir a la pulpería y la calle por la que debía caminar no tiene acera, tampoco semáforo, siempre se las ingeniaba para hacer los mandados.

El domingo 15 de junio, pasadas las 6 p. m., ocurrió la tragedia a 150 metros norte del CTP de la localidad.

La Cruz Roja primero reportó el choque de un carro y una moto; sin embargo, los lugareños señalaron que se trató de un atropello, primero por parte del motociclista y, como consecuencia del impacto, fue atropellada por el carro.

La víctima quedó debajo del vehículo y cuando la atendieron no tenía signos vitales.

Marjorie Rivas, única hija de doña Reina, se enteró de la fatalidad por medio de una llamada, ella estaba celebrando con otros familiares el Día del Padre, su mamá no fue porque prefirió quedarse en casa.

“Mi hija me llamó para decirme que la tita había tenido un accidente, ella estaba en shock, no podía hablar, le pedí que me pasara a un adulto y me pasó a una vecina que me dijo lo que había pasado”, detalló la hija.

Cuando las autoridades llegaron a San Pedro de Barva, en Heredia, no había nada que hacer por la víctima. Foto: con fines ilustrativos (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Lo que manejan las autoridades es que la víctima cruzó la calle y es cuando la atropella un motociclista, que la arrastró unos veinticinco metros y ella cae en el otro carril, justo cuando subía un carro y la atropelló; estas heridas le causaron la muerte.

La familia tenía aproximadamente cinco años de vivir en esta comunidad, temían una tragedia justamente por la falta de semáforo y ahora piden que tomen medidas de colocar un semáforo para evitar otra tragedia.

“Mi mamá muchas veces caminaba en el caño, porque no hay por donde pasar, ya se había caído en otras ocasiones. Pensamos en los otros adultos mayores y estudiantes que deben cruzar o caminar por esta zona”, manifestó la hija.

Doña Reina nació en Nicaragua, pero los últimos 35 años los vivió en Costa Rica, nunca más regresó a su país natal.

Ella trabajaba en limpieza en una iglesia y se ganó el cariño de muchos, quienes se acercaron a la familia en este momento tan difícil.

“Mi mamá era una mujer trabajadora, era muy atenta, donde se congregaba la querían mucho”, recordó la hija.

La última vez que vieron a la víctima fue el sábado, siendo la despedida para la familia.

“El sábado le celebramos el cumpleaños a mi hijo menor, él había cumplido años el 7 de junio, pero no se lo pudimos celebrar porque yo no me encontraba bien de salud, ese día estuvimos reunidos con ella, llegaron sus dos hermanas, la madrina de mi hijo, un primo y la hija de él, la pasamos bonito y ahora eso fue la despedida”, expresó la hija.

La familia sepultará a doña Reina en suelo tico y dejan todo en manos de las autoridades, que determinen si hubo exceso de velocidad u otras causas.

El motociclista fue llevado en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl, Heredia.

En el 2025 han fallecido 283 personas en accidentes en carretera, de estos 49 eran peatones.

Doña Reina deja una hija y tres nietos, quienes siempre pasaban pendientes de su abuelita.