Mujer de 50 años lucha por su vida tras ser atacada salvajemente por un perro pitbull

Yenci Yojandi Gamboa Garro, de 50 años, se encuentra en estado crítico en el hospital Calderón Guardia luego de ser salvajemente atacada por un perro.

La tragedia ocurrió la mañana de este domingo 16 de febrero en el barrio Las 85 en Purral de Goicoeachea.

De acuerdo con Juan Alberto Cerdas, esposo de la víctima, el animal le destruyó la tráquea y se la tuvieron que reconstruir; además, sufrió fuertes mordiscos en la pierna izquierda y parte de su rostro.

Yenci Yojandi Gamboa Garro, sufrió dolorosas heridas al ser atacada a mordiscos por un perro. Foto: Angie Torres Gamboa para La Teja (Angie Torres Gamboa/Angie Torres Gamboa)

La condición de la mujer es sumamente grave.

“El domingo la operaron y la indujeron en un coma. El domingo me dejaron verla un ratito, me dijeron que la van a pasar a Cuidados Intensivos, pero aún no hay camas”, manifestó el esposo, quien ha pasado en las afueras del centro médico pendiente de la salud de su amada.

La agresión ocurrió cuando la víctima, salía de la casa de su mamá, pues ellas viven a la par, pero Yenci le había llevado una comida y ella iba para la iglesia con su marido.

“Ella se fue a dejarle el desayuno a la mamá, como todos los domingos. Cuando ella salió le dije que las puertas del carro estaban abiertas, que se montara; en ese momento estoy cerrando la casa y el muchacho (vecino de ellos) abrió el portón y le empezó hacer cariño al perro, cuando el animal vio a mi señora, se le avalanzó a la pierna, le pegó dos mordiscos que, prácticamente, le arrancaron los pedazos, luego a la cara y al cuello, la doctora me dijo que ahí fue el daño más grave, con un 80%”, manifestó Cerdas.

Angie Torres, hija de doña Yenci, señaló que el perro siempre lo tienen encerrado y encadenado, y cuando lo dejan salir no le ponen ningún bozal por lo que tenía miedo, porque siempre se le tiraba a otros animales y hasta a personas.

Torres, así como otros familiares, esperan que doña Yenci sobreviva a estas lesiones que le comprometen la vida.

El perro pitbull fue decomisado por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Randall Arguedas, jefe de salud animal de la región central de Senasa, afirmó que el dueño del animal entregó de manera voluntaria el perro, le van a realizar exámenes de comportamiento para determinar dónde lo van reubicar.

Los vecinos señalan que el can ya había atacado y matado a otro perrito chihuahua, y también se les tiraba a las personas.