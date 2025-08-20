Mujer de 84 años sufre terrible accidente en carretera y ahora lucha por su vida

Una mujer de 84 años resultó gravemente herida la noche del martes luego de ser atropellada por una motocicleta en Goicoechea, San José.
El reporte ingresó a la Cruz Rojas las 8:06 p. m. y de inmediato, se despachó una unidad básica hasta Guadalupe. Al llegar, los socorristas encontraron a la adulta mayor en condición crítica.
La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada de emergencia al bospital Calderón Guardia, donde permanece internada.
Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.