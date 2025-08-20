Sucesos

Mujer de 84 años sufre terrible accidente en carretera y ahora lucha por su vida

Abuelita sufrió múltiples lesiones por el atropello

Por Silvia Coto

Una mujer de 84 años resultó gravemente herida la noche del martes luego de ser atropellada por una motocicleta en Goicoechea, San José.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La mujer fue llevada grave al hospital. Foto: Cruz Roja Costarricense

El reporte ingresó a la Cruz Rojas las 8:06 p. m. y de inmediato, se despachó una unidad básica hasta Guadalupe. Al llegar, los socorristas encontraron a la adulta mayor en condición crítica.

La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada de emergencia al bospital Calderón Guardia, donde permanece internada.

Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

