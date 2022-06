Mujer declararía contra el papá de sus hijos por supuestamente matar a su novio

Un lío pasional dejó a una familia sin su hijo de 28 años, a dos niños de 5 años y 2 años con el papá en la cárcel y a Katherine Lépiz destrozada al ver que su nuevo novio fue asesinado, al parecer, por su expareja.

Esta tragedia comenzó la madrugada del domingo 22 de mayo en San Bartolomé, en Barva de Heredia (casa de Katherine), y continuó 350 metros al norte de la iglesia católica de San Josecito de San Rafael Heredia, donde murió Carlos Francisco Pérez Miranda, de 28 años, quien era el novio de la muchacha de 22 años.

Carlos salió de la casa de su pareja en una moto y, supuestamente, fue perseguido por el ex de Katherine, un hombre de apellidos Arguedas Lépiz, de 23 años, quien iba en un carro.

Este sujeto, en apariencia, atropelló a Pérez y las heridas le provocaron la muerte en el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Carlos Francisco Pérez Miranda, de 28 años, murió tras ser golpeado por un carro. Foto: Cortesía

La muchacha fue la primera en darse cuenta de la tragedia, ya que su novio se fue a las 2:50 a.m. y ella vio que su expareja lo siguió. Luego, a las 3:10 a.m., vio que Arguedas se devolvió hasta su casa y le habría confesado lo que hizo. Incluso, según contó la joven, le aseguró que ‘actuó así por culpa de ella’.

Con una voz entrecortada, asegura que, luego de esa confesión, fue víctima de agresión por parte de su exnovio y que fueron los vecinos quienes la auxiliaron porque considera que quizás tampoco estaría viva.

Esta situación y otros ataques que dice que vivió en años anteriores, la motivan a declarar en un posible juicio contra quien, además de ser su antigua pareja, es el papá de sus dos hijos.

“Sí declararía, porque no tenía el derecho de hacerle daño a las personas de la manera que lo hizo”, expresó mientras le era inevitable llorar.

La joven detalló que en marzo anterior había terminado con Arguedas y le dijo que no sentía amor por él, que lo único que los unía eran los niños.

Carlos quiso a niños como suyos

Katherine trabaja en una cadena de tiendas y allí conoció a Carlos Francisco. El ser compañeros los llevó a compartir mucho y el viernes 6 de mayo anterior oficializaron la relación.

La pareja incluso había ido a Sarapiquí, donde viven los papás del muchacho, y compartió con la familia de él. Ella recuerda que su nuevo novio trataba a sus hijos como propios.

“Cuando por fin salí de ese hueco (se refiere a las agresiones) en el que estaba metida y por fin estaba siendo feliz, con paz y tranquilidad, llega y me arrebata a la persona con la que quería estar. A pesar de ser muy poco tiempo, yo lo amaba porque él se ganó mi amor por su forma de ser, por la forma en que me trataba a mí y a mis hijos, a las demás personas”.

Carlos Francisco Pérez Miranda y Katherine Lépiz fueron a Sarapiquí, a visitar a la familia de él. Foto: Cortesía Katherine Lépiz para LT

Asegura que su hijo de 5 años también extraña a Carlos porque el muchacho llegaba a jugar con él.

“Hasta el momento, mi hijo mayor (el de 5 años), que tiene más razón, no me ha preguntado por el papá, pero sí me ha dicho que extrañaba a Carlos, me pregunta: ‘¿Por qué se murió?’.

“Lo que él (Carlos) convivió con mis bebés fue poco, pero siento que se ganó el cariño muy rápido, porque jugaba con ellos, les hacía sándwiches, de hecho la última vez que lo vimos él llegó a mi casa y la bebé estaba despierta, entonces me ayudó a dormir a mi hija”, recordó.

Planes a futuro

La muchacha reconoce que hasta iniciaron un ahorro porque se veían juntos por mucho tiempo.

“Nosotros teníamos muy poco tiempo de haber formalizado la relación, pero habíamos hablado de planes a futuro, teníamos un ahorro y él me decía que esa plata era para comprar un carro para poder salir los cuatro siempre (ella y sus dos hijos)”, expresó.

La joven dice que quisiera tener tranquilidad, pero es inevitable sentirse en una tormenta ante toda esta situación.

“Todo ha sido muy difícil, me dicen que debo ser fuerte por mis bebés, pero hay momentos en los que no aguanto más, en el trabajo paso con recuerdos porque trabajábamos en el mismo lugar, siempre estaba para ayudarnos, para lo que se necesitara siempre era ‘Carlos puede venir, Carlos...’, el estar ahí me trae muchos recuerdos”.

Carlos Francisco y Katherine ya planeaban un futuro junto a los dos hijos de ella. Foto: Cortesía Katherine Lépiz para LT

Además, menciona que se ha dado cuenta que los compañeros la señalan como la responsable de la muerte de su novio.

“Escuché a una compañera cuchicheando de que es mi culpa, el ambiente es muy pesado, porque aparte de que tengo que cargar con los recuerdos, también con las malas caras que me hacen”, comenta con tristeza.

Sin embargo, le da tranquilidad saber que la familia de Carlos no la trata mal y también la apoyaron en la vela y el funeral que se realizó en Sarapiquí, donde creció el muchacho.

“A mí ellos (los papás y hermanos) no me han señalado, me han dicho que no tuve la culpa, que era una víctima más, me han dicho que esté tranquila, que él me amaba mucho, porque a la mamá le decía que por fin había encontrado una muchacha buena y que quería formar un hogar conmigo”.

A Arguedas le abrieron un expediente por homicidio simple y le impusieron tres meses de prisión preventiva mientras la investigación avanza y se determina si se lleva a juicio.