Mujer descubrió supuesta mentira de vecinos cuando velaba a su esposo asesinado

Emanuel Alfredo Suárez Bonilla, de 40 años, conocido como “Topo”, sufrió una despiadada muerte al recibir, aproximadamente, 15 puñaladas.

Los responsables del atroz hecho resultaron ser unos vecinos, quienes fueron detenidos el viernes 21 de febrero, cuando velaban a la víctima.

Suárez fue atacado de muerte la noche del miércoles 19 de febrero, a la orilla de la playa en Penshurt del Valle la Estrella, en Limón.

Isamar González Briones, pareja de Suárez, estaba en su casa y sabía que su esposo había salido en una bicicleta hacia un local comercial; de pronto, escuchó dos disparos y salió de la casa para ver qué era lo que ocurría.

En ese momento, se topó a unos vecinos que le dijeron que unos encapuchados habían disparado y ellos comenzaron a correr. De inmediato, pensó en su esposo, y la fatal noticia la terminaron de confirmar sus hijos, quienes sin saber de los disparos, encontraron el cuerpo del papá tendido en la arena.

Así lo señaló Samantha Briones, cuñada de “Topo”, como le decían de cariño al fallecido.

“Él se fue en una bicicleta pequeña negra, compró un six pack de cervezas y se devolvió para la casa. Cuando mi hermana escuchó dos disparos, vio a los muchachos que ella conoce y le dijeron que había salido un hombre encapuchado y les comenzó a disparar, que Topo agarró para un lado y ellos para otro.

“Mi hermana llamó a mi sobrino que se encontraba cerca, él andaba conmigo y mi hijo, y cuando veníamos para la casa encontraron el cuerpo tirado en la calle. Venían en moto y se cayeron del impacto de ver al papá, mi hijo le decía: ‘Topo, Topo’, pero él ya estaba muerto”, recordó Cruz.

A Emanuel Alfredo Suárez Bonilla le quitaron la vida al atacarlo de 15 puñaladas.

En el OIJ señalaron que la víctima tenía heridas de puñal.

“El hombre presenta 15 heridas por puñal y un aparente impacto por proyectil de arma de fuego en el pecho”, dijeron en la Policía Judicial.

En medio del dolor, la familia tuvo que continuar y la sorpresa se la llevaron cuando velaban a su ser querido, durante la mañana del viernes 21 de febrero anterior, al ver al OIJ deteniendo a los vecinos que habían dicho que se había tratado de un encapuchado.

“El día de la vela, el viernes, vimos al OIJ, a las cinco de la mañana, en la casa de las mismas personas que le dijeron a mi hermana que había sido un encapuchado”, señaló la pariente.

Estas personas fueron identificadas con los apellidos Sotela, de 24 años, y González de 18 años. Ese mismo día se puso a las órdenes del OIJ otro sujeto de apellido Sotela, de 19 años, hermano del primero que detuvieron las autoridades en el operativo.

Emanuel Alfredo Suárez Bonilla fue atacado de muerte en la playa de Penshurt, Limón.

Hombre asesinado era el sostén de la familia

Topo se dedicaba a la corta de palma, con la que se hacen ranchos turísticos. Este domingo 2 de marzo iba a cumplir 41 años y era padre de 7 hijos; además, tenía 22 años de casado.

Su trabajo le permitía mantener a su familia y no se le conocían problemas, y nunca le expresó a su familia sentir miedo; sin embargo, en la comunidad manifiestan que le hicieron daño por “sapo”; supuestamente, por cantar a algún grupo narco. No obstante, esta versión no está confirmada y es investigada por el OIJ.

La hija más pequeña que deja la víctima tiene dos años, también un niño de 5 años, dos niñas de 7 años y 9 años, dos adolescentes y un muchacho que acaba de cumplir 18 años.

“Mi hermana recibió ayuda de vecinos con la muerte del esposo y ahorita tienen para seguir, pero no sabemos cómo vamos a hacer para el futuro. Espero que mi hermana pueda recibir ayuda de alguna institución”, expresó la familiar.

Topo es recordado como un papá que luchaba por su familia, se llevaba muy bien con los vecinos, hecho que los entristece porque jamás se esperaron que le hicieran daño.

Limón contabiliza 27 homicidios en estos primeros dos meses del 2025.