Mujer encañonada en su casa sigue buscando con desesperación a sus dos perritas robadas

Una angustia interminable es la que enfrenta para doña Gabriela Sánchez, a quien encañonaron en su propia casa y le robaron a sus dos amores, sus perritas: Milu y Hanna.

Tal como lo informó La Teja, este despiadado hecho ocurrió la noche del jueves 15 de mayo anterior, en La Angelina de Cartago.

“Aún no aparecen, no paramos de buscarlas”, exclamó Sánchez, quien no puede dormir pensando en donde estarán.

Cuatro ladrones fingieron ser policías y “allanaron” la casa, ellos buscaban oro; sin embargo, Sánchez asegura que nunca ha tenido oro; lo más valioso para ella son sus perritas de la raza pomerania.

Los delincuentes, además de las peluditas, se llevaron un Isuzu D-Max, modelo 2022, una pantalla y otras pertenencias, las cuales en este momento de dolor pasaron a segundo plano.

Las perritas necesitan de cuidados muy especiales, situación que preocupa a Sánchez.

“Las dos necesitan tratamiento, una tiene gastritis crónica y tiene que comer cada seis horas”, explicó con mucha tristeza

Si usted ha visto a Hanna y a Milu, o tiene información sobre este caso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

El lunes 13 de enero anterior, un bulldog francés fue robado cuando lo paseaban en el residencial Boruca, en Mercedes Norte de Heredia. El OIJ pudo recuperar luego a este peludito.