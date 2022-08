Mujer encontró a su hermana tirada en el suelo y agonizando luego de fatal atropello

Maribel Sánchez Salazar, de 36 años, es la mamá que murió atropellada en San Isidro de Cervantes de Alvarado, Cartago.

Carmen Sánchez, una de sus hermanas, iba caminando cuando la a ella y a su sobrino de 14 años tirados en el suelo; jamás imaginaría que sería la última vez que vería a su hermana con vida.

“Ella salió faltando diez minutos para las seis de la mañana, iba a dejar al chiquito (hijo) a la parada para que se fuera en el bus para el colegio de Turrialba, ella se devolvía porque íbamos para Cartago (Maribel y Carmen)”.

“Yo (Carmen) me tenía que venir con ella y le dije: adelántese y la veo en la parada, ella me mandó un mensaje a las 6:04 de la mañana y le dije: ya casi llego, cuando venía dando la vuelta por el Súper vi dos personas ahí tiradas de largo, no vi quiénes eran y cuando me acerqué ya vi que eran mi hermana y mi sobrino”, expresó Carmen, mientras agarraba fuerzas, pues Maribel murió en el sitio.

Maribel Sánchez Salazar, de 36 años, deja dos hijos menores de edad. Foto: Para La Teja

El accidente de tránsito ocurrió este martes a las 6:16 a.m.

Madre e hijo fueron atropellados por un carro que lo conducía un muchacho de 21 años, quien en apariencia se quedó dormido, invadió el carril y se metió en el espaldón por donde caminaban madre e hijo.

Mujer de 35 años muere atropellada y adolescente sufre golpes

Los testigos dijeron que la mamá protegió a su hijo hasta su último suspiro; el adolescente sobrevivió, pero tuvo algunos golpes y fue llevado al hospital Max Peralta de Cartago.