Mujer enfrenta drama por accidente de hija y salud de su hermano

Doña Virginia Bustos tiene cuatro años de dedicarse a tiempo completo a su hija Shirley Tatiana Hidalgo Bustos, de 29 años, quien está en estado vegetativo por un accidente de tránsito, pero ahora tiene otra preocupación que le roba la paz, su hermano de 85 años.

Está valiente mamá, nos contó que ella ve por su hermano Celín Gutiérrez, quien vive como a 600 metros de su casa, en Colinas de Guácimo y padece de epilepsia.

Tatiana Hidalgo Bustos

“Yo soy la que le doy de comer, él no tiene a nadie más; pero yo por la condición de mi hija Tatiana no puedo estar detrás de él, yo me lo traigo cada vez que puedo, se queda un par de días y se va. Yo me pongo muy angustiada, porque ya por la edad le ha pasado que se cae y se golpea todo, él no puede estar solito, pero ¿cómo hago para partirme en dos?”, dijo doña Tatiana.

El jueves 15 de setiembre, la señora nos contó que está muy preocupada porque su hermano no se dejaba ver, mandó a su nietito a buscarlo y él se regresó y le contó que el señor casi que destruyó la casa.

“Se puso agresivo, todos los muebles los tiró, arrancó unas puertas, tiró la lavadora... ¡Viera cómo tiene esa casa! Se puso bravo y hasta me amenazó con un machete y yo me siento desesperada de verlo así, hace algunos días me lo encontré todo golpeado por las caídas que se llevó. Él necesita que alguien lo cuide a tiempo completo, pero yo no pude volver a trabajar, a veces no tengo ni para los gastos, ¿cómo le voy a pagar un lugar para que lo ayuden?”, dijo la señora.

Doña Virginia nos compartió está foto de su hermano, cuando hace algunos días se cayó, ella asegura sentirse desesperada. Foto: Virginia Bustos. (Virginia Bustos)

Doña Virginia nos contó que su hermano no quiere ir a un albergue ú hogar de ancianos, pero a ella le preocupa que esté en su casa solo y no poder controlarlo.

“Mi hermano necesita medicación para esa agresividad y otros males que debe tener, yo llamé al Conapam y me dijeron que no hay campo en ningún lugar para llevarlo. Cuando se pone agresivo, así como ahora que agarró el machete, yo llamé al 9-1-1 para ver si podían mandar una ambulancia para que los muchachos lo examinen, pero nunca la mandan, y no sé qué hacer”, dijo.

Esta hermana nos pidió que publicáramos la situación que vive para ver si alguien o algún lugar le pueden ayudar para que su hermano no siga viviendo solo y sin atención.

Tatiana Hidalgo Bustos

La hija de doña Virginia, “Tati” sufrió un accidente el 11 de agosto del 2018, ella viajaba en una moto que tenía y a la par de ella iba una compañera en otra motocicleta, ambas venían saliendo de la “U” y frente al súper El Sol, en Guápiles de Limón, un conductor, aparentemente borracho, irrespetó un alto y se las llevó por delante, Tatiana llevó la peor parte y estuvo hospitalizada casi un año.

Ella era una mujer bellísima, de 80 kilos, y ahora pesa menos de 40, estaba muy ilusionada porque solo le faltaba un año para graduarse como enfermera pediátrica, pero el trauma cefálico neurológico que sufrió la dejó en estado vegetativo y dependiendo de una sonda para alimentarse.

Bustos cuida a su hija, a su nieto -hijo de Tatiana- y también se angustia por don Celín.

La Fundación RN se encarga algunas veces al año de recoger víveres y pañales para esta familia. Los puede contactar al 6230-7471, si tiene alguna idea en cómo doña Virginia puede ayudar a su hermano o dónde llevarlo también puede llamar al mismo número de la fundación, con Glenda Calderón.